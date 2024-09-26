فيسبوك

مجموعة من البلهاء بتروج إنو الجيش مرق بعد سفر البرهان

2024/09/26
نزار العقيلي

( ده جيش ما مليشيا )
من زمان بنقول ليكم شغل الجيش ما ذي شغل الشرطة ، الشرطة بتفزع و تتحرك طوالي للنجدة ، لكن الجيش بيدفن دقن و يختار التوقيت المناسب .

الكتير من اللايفاتية اصابهم الإحباط و فقدوا البوصلة بعد ما كانوا واثقين من الجيش و الكتير من ضباط الجيش المفصولين بسوء السلوك و الكانت معظم خدمتهم في المخازن ذي الفيران كانوا بيصوروا لينا إنو الجيش انتهى و ما عندنا جيش .

الليلة الجيش السوداني أثبت للجميع بإنو جيش لا بفوت و لا بموت ، و إنو جيش بيشتغل بي خطط و تكتيكات ما بالفزع و شغل الدافوري .

مجموعة من البلهاء بتروج لي إنو الجيش مرق بعد سفر البرهان ، أغبياء و بلهاء ، البرهان لو ما وقع على الخطة و سافر ما كان اتنفذت ، و توقيت تنفيذ الخطة الهجومية ده توقيت مدروس بي عناية شديدة عشان يتزامن مع وجوده في أمريكا ، حاليا كل العالم انظاره اتجهت صوب عمليات الجيش السوداني في الخرطوم و بعد كده ح تتحول كل انظار العالم لخطاب البرهان بعد شوية ، كلو مدروس بي عناية شديدة ، و أثر خطاب البرهان بعدين ح تشوفو نتائجه في الميدان و في الساحة السياسية .
نزار العقيلي

إنضم لقناة النيلين على واتساب


مواضيع مهمة

ركوب الخيل لا يناسب الجميع؟     أيهما أصعب تربية الأولاد أم البنات؟      جسر الأسنان

هل تعقيم اليدين مفيد؟              الكركم والالتهابات             أفضل زيوت ترطيب البشرة

2024/09/26