مجموعة من البلهاء بتروج إنو الجيش مرق بعد سفر البرهان

( ده جيش ما مليشيا )

من زمان بنقول ليكم شغل الجيش ما ذي شغل الشرطة ، الشرطة بتفزع و تتحرك طوالي للنجدة ، لكن الجيش بيدفن دقن و يختار التوقيت المناسب .

الكتير من اللايفاتية اصابهم الإحباط و فقدوا البوصلة بعد ما كانوا واثقين من الجيش و الكتير من ضباط الجيش المفصولين بسوء السلوك و الكانت معظم خدمتهم في المخازن ذي الفيران كانوا بيصوروا لينا إنو الجيش انتهى و ما عندنا جيش .

الليلة الجيش السوداني أثبت للجميع بإنو جيش لا بفوت و لا بموت ، و إنو جيش بيشتغل بي خطط و تكتيكات ما بالفزع و شغل الدافوري .

مجموعة من البلهاء بتروج لي إنو الجيش مرق بعد سفر البرهان ، أغبياء و بلهاء ، البرهان لو ما وقع على الخطة و سافر ما كان اتنفذت ، و توقيت تنفيذ الخطة الهجومية ده توقيت مدروس بي عناية شديدة عشان يتزامن مع وجوده في أمريكا ، حاليا كل العالم انظاره اتجهت صوب عمليات الجيش السوداني في الخرطوم و بعد كده ح تتحول كل انظار العالم لخطاب البرهان بعد شوية ، كلو مدروس بي عناية شديدة ، و أثر خطاب البرهان بعدين ح تشوفو نتائجه في الميدان و في الساحة السياسية .

نزار العقيلي