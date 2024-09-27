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لو في (قحاتي رمة) رجع وقال سدد الله رمي الجيش وبقي داعم للجيش طوالي حبابو
الشيطان الرجيم لو كان ح يبل ويضرب مليشيا الدعم السريع حندعي الله يسدد رمية ويثبته وح يكون زولنا طالما بدعي بالنصر للجيش وواقف معانا في خندق واحد …
لو في (قحاتي رمة) رجع وقال سدد الله رمي الجيش وبقي داعم للجيش طوالي حبابو …
ما تضيقوا واااااسع يا اخواني ….
بشروا ولا تنفروا
نزيد ما ننقص
نصر الله الجيش قيادة وضباط وجنود ومستنفرين …
وهزم الله مليشيا الجنجويد
عائشة الماجدي
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