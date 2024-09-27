الشيطان الرجيم لو كان ح يبل ويضرب مليشيا الدعم السريع حندعي الله يسدد رمية ويثبته وح يكون زولنا طالما بدعي بالنصر للجيش وواقف معانا في خندق واحد …

لو في (قحاتي رمة) رجع وقال سدد الله رمي الجيش وبقي داعم للجيش طوالي حبابو …

ما تضيقوا واااااسع يا اخواني ….

بشروا ولا تنفروا

نزيد ما ننقص

نصر الله الجيش قيادة وضباط وجنود ومستنفرين …

وهزم الله مليشيا الجنجويد

عائشة الماجدي