لماذا هجم الجيش ليلا ؟

اختيار الجيش العبور في الظلام – ٢ص – لاخفاء القوة واجبار القناصين على الظهور في الظلام ومن ثم سهولة معرفة مواقعهم ، ومن ثم تم تحييد أغلبهم

من المفاجأت أن الجيش الذي عبر الكباري الثلاث امس كانوا مشاة راجلين فقط بلا أي سيارات أو مدرعات عسكرية

تخيلوا ما سيحدث بعد انتشار عمليات الجز.ا.رين الخاصة التي ابتدات أمس ؟

ومن ثم دخول المدرعات والتاتشرات قلب الخرطوم.

حقا 26 سبتمبر يوم من ايام الله

اللهم انصر جيشنا وادحر عدونا

#معركة_الكرامة #الجيش_السوداني #تحرير_الخرطوم

محمد هاشم الحكيم