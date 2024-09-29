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رسالة واضحة للجنجويد يعني زول دايركم مافي
الناس كلها شافت لما الجيش يدخل اي منطقة أهل المنطقة بفرحوا وبطلعوا عليهم بالعصير والموية وسراميس الشاي والنساء يزغردوا والرجال كبار السن يبكوا ….
ودي رسالة واضحة للجنجويد يعني زول دايركم مافي ياخ انتوا
لما تدخلوا منطقة الناس بتمرق تخلي ليكم الديار …
دا دليل على انو الجياشة اولادنا وانتوا ملاقيط …
و القصة وااااااااضحة يا جنجويد زول دايركم مافي اتخارجوا ..
خليكم عندكم احساس ودم
ما في زول دايركم
عائشة الماجدي
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