ما أظن استلموا المصفاة؛

والصراحة يمكن ارتاب لو حصل بالسرعة دي.

بتوقّع الميليشيا تطلق إشاعات كتيرة في الفترة الجاية دي لتكذيبها وضرب مصداقيّتنا؛

فخلّونا نتناول الأخبار بحذر؛

لكن طبعاً نواصل في شغل التوجيه المعنوي وحملتنا الموازية لتحرّك الجيش على الأرض؛

الهوا قلب بحمد الله، والواقفين مع الميليشيا قريب بغيّروا جلدهم ان شاء الله.

وبالمناسبة دي، خلّونا نبدا حملة جديدة لرفع هاشتاقنا القديم:

#حميدتي_انتهى



Abdalla Gafar