🔴 من كل النواحي .. مفاجأة قادمة بانتظار المليشيا

• القيادة العامة .. تمشيط السوق العربي .. شارع الحرية .. شارع القصر .. معمل إستاك .. إنهيار وانسحاب المليشيا من هذه النواحي ..

• شرق النيل .. تحركات الجيش أجبرت المليشيا علي الفرار والهرب عبر كبري سوبا ..

• المدرعات .. تمشيط في مناطق جبرة ويثرب .. ضرب مدفعي تجاه العدو في الكلاكلة اللفة ونوباتيا والأندلس ..

• محور أم درمان .. عبور جسر النيل الأبيض واستلام حديقة المقرن .. عمارة هيلتون سابقاً وحدائق 6 أبريل ومسجد الشهيد ..

• الحلفايا .. إنتشار الجيش شرق الكبري حتي الدروشاب وشارع المعونة .. قوات حطاب تقدم حتي السامراب ومحطة 13 في بحري ..

• شندي .. الجيش علي تخوم الجيلي ..

• بابنوسة .. اسقاط جوي ناجح ..

• النهود .. اسقاط جوي للقوات والمواد الغذائية .. الذخائر والأدوية ..

• وصول متحركات المشتركة إلي مناطق حول الجنينة ..

• النيل الأزرق .. طرد المليشيات من تخوم الولاية ..

• النيل الأبيض .. انسحاب المليشيا بالمراكب من القطينة إلي العلقة ..وهروب بدون سلاح غرباً ..

• إجبار مجموعات من شباب نعيمة وود الزاكي علي المشاركة في العمليات العسكرية بالخرطوم ..

• كردفان .. متحرك الصياد يتجه نحو أم روابة ..وانسحاب المليشيات من الجفرة ..

• سنار .. الجيش يتقدم نحو السوكي .. ويسقط مسيرات للمليشيا في كبري العرب وفيه تلّقت عصابات المليشيا هزيمة نكراء عندما حاولت الهجوم بعدد محدود من السيارات وتم استلام 3 عربات من 6 ..

• الفاشر .. تقدم للمشتركة خارج الفاشر .. ومفاجأة قادمة بانتظار المليشيا ..

عبد الماجد عبد الحميد

