ان شاء الله ليخرجن الجنجويد من السودان أذلة صاغرين

أيام كنا في جبرة كنت في الصلوات الجهرية كثيرا ما أقرأ بقوله تعالى على لسان نبي الله سليمان ﴿ ٱرۡجِعۡ إِلَيۡهِمۡ فَلَنَأۡتِيَنَّهُم بِجُنُودٖ لَّا قِبَلَ لَهُم بِهَا وَلَنُخۡرِجَنَّهُم مِّنۡهَآ أَذِلَّةٗ وَهُمۡ صَٰغِرُونَ ﴾ [النمل – ٣٧] وذلك لتعزيز الثقة بالله بأن ذلك اليوم آت آت

وهاهو الله يصدق ظننا

وان شاء الله ليخرجن الجنجويد من السودان أذلة صاغرين

مصطفى ميرغني