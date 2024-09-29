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ان شاء الله ليخرجن الجنجويد من السودان أذلة صاغرين
أيام كنا في جبرة كنت في الصلوات الجهرية كثيرا ما أقرأ بقوله تعالى على لسان نبي الله سليمان ﴿ ٱرۡجِعۡ إِلَيۡهِمۡ فَلَنَأۡتِيَنَّهُم بِجُنُودٖ لَّا قِبَلَ لَهُم بِهَا وَلَنُخۡرِجَنَّهُم مِّنۡهَآ أَذِلَّةٗ وَهُمۡ صَٰغِرُونَ ﴾ [النمل – ٣٧]
وذلك لتعزيز الثقة بالله بأن ذلك اليوم آت آت
وهاهو الله يصدق ظننا
وان شاء الله ليخرجن الجنجويد من السودان أذلة صاغرين
مصطفى ميرغني
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