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جيشكم كما ينبغي أن يكون يجتاح الخرطوم وينظفها من دنس عرب الشتات
منذ اللحظة الأولى لإعتداء المليشيا بكل خيلها وخيلاءها كنا على يقين أن القوات المسلحة ستحسم الفوضى
متين وكيف تركناه لتقدير الرجال..
الآن نحصد ثمار هذا الصبر وهذه الثقة وهذا الحب
جيشكم كما ينبغي أن يكون يجتاح الخرطوم وينظفها من دنس عرب الشتات..
الله أكبر ، الله أكبر ، الله أكبر..
#ام_وضاح
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