سيناريو استعادة مصفاة الجيلي

أتوقع أن مصفاة الجيلي ليست هدفاً رئيسياً خلال هذه الوثبة.. بسبب أن قوة التمرد الموجودة داخل المصفاة وخارجها لا تشكل أي تهديد للقوات المنفتحة على مناطق بحري.. حيث أن أحد مهام هذه القوات هي ضرب حصار محكم على المصفاة من جميع النواحي.. وقصفها بالمدفعية الثقيلة والطائرات المقاتلة والمسيرات.. فتصبح قوة التمرد المحاصرة مشلولة تبحث عن مخارج للهروب أو الاستسلام أو المصير المحتوم.. مثلما حدث لقوة التمرد بالإذاعة بأم درمان ..

وفي الوقت المناسب سيشن الجيش عملية برية سريعة ورشيقة وغير مكلفة لاستعادة المصفاة.. بحيث لا تتسبب بأضرار على منشآتها ..

Moataz Almahdi