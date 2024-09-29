كانوا على إلتزام تام بالعمل تحت راية وإمرة القوات المسلحة
* و في مساء اليوم الثالث لإنطلاق مسيرة الزحف المقدس لتحرير و تطهير العاصمة من دنس و رجس مليشيا آل دقلو الإماراتية المجرمة الإرهابية و أنا في طريقي إلى المستشفى في إحدى الولايات للمراجعة لقيني أحد الأصدقاء و بعد السلام و التحايا بادرني بالسؤال عن سير العمليات ؟
فأجبته بأنها تسير بصورة جيدة حسب معلوماتي و متابعاتي .
فرد علي : لن نطمئن إلا إذا جماعتكم نزلوا الميدان !!
فقلت له : جماعتنا و شبابنا نزلوا الميدان و شكلوا حضوراً فاعلاً منذ الساعات الأولى لإشتعال الحرب كإستجابة فورية و تلقائية لنداء الوطن و الواجب و لكنهم و كما هو معلوم كانوا على إلتزام تام بالعمل تحت راية و إمرة القوات المسلحة و القوات المساندة لها ، لذلك لم يرفعوا أي راية إلا راية الوطن و لا أي شعارات إلا شعارات الوحدات التي انضموا للعمل تحت لوائها ، و لم و لن تسمع لهم أي صوت إلا صوت المعركة !!
و لكنك سترى آثارهم في كل ساحة معركة يخوضونها (فالضرب ضرب أبي محجن و الكر كر البلقاء) !!
و بعد كل معركة و عندما تطالع وسائل التواصل الإجتماعي فإنك ترى وجوهاً وضيئة و قد حملت صفة الشهيد لتلحق بمن سبقوا !!
و هكذا تمضي المسيرة القاصدة إلى الله دفاعاً عن الدين و الوطن و الشعب .
هذه يا صديقي باختصار قصة جماعتنا و شبابنا .
اللهم تقبل الشهداء و اشف الجرحى و عجِّل بخلاص الأسرى و المختطفين .
#المليشيا_إلى_زوال
حاج ماجد سوار
إنضم لقناة النيلين على واتساب
ركوب الخيل لا يناسب الجميع؟ أيهما أصعب تربية الأولاد أم البنات؟ جسر الأسنان
هل تعقيم اليدين مفيد؟ الكركم والالتهابات أفضل زيوت ترطيب البشرة