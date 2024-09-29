كانوا على إلتزام تام بالعمل تحت راية وإمرة القوات المسلحة

* و في مساء اليوم الثالث لإنطلاق مسيرة الزحف المقدس لتحرير و تطهير العاصمة من دنس و رجس مليشيا آل دقلو الإماراتية المجرمة الإرهابية و أنا في طريقي إلى المستشفى في إحدى الولايات للمراجعة لقيني أحد الأصدقاء و بعد السلام و التحايا بادرني بالسؤال عن سير العمليات ؟

فأجبته بأنها تسير بصورة جيدة حسب معلوماتي و متابعاتي .

فرد علي : لن نطمئن إلا إذا جماعتكم نزلوا الميدان !!

فقلت له : جماعتنا و شبابنا نزلوا الميدان و شكلوا حضوراً فاعلاً منذ الساعات الأولى لإشتعال الحرب كإستجابة فورية و تلقائية لنداء الوطن و الواجب و لكنهم و كما هو معلوم كانوا على إلتزام تام بالعمل تحت راية و إمرة القوات المسلحة و القوات المساندة لها ، لذلك لم يرفعوا أي راية إلا راية الوطن و لا أي شعارات إلا شعارات الوحدات التي انضموا للعمل تحت لوائها ، و لم و لن تسمع لهم أي صوت إلا صوت المعركة !!

و لكنك سترى آثارهم في كل ساحة معركة يخوضونها (فالضرب ضرب أبي محجن و الكر كر البلقاء) !!

و بعد كل معركة و عندما تطالع وسائل التواصل الإجتماعي فإنك ترى وجوهاً وضيئة و قد حملت صفة الشهيد لتلحق بمن سبقوا !!

و هكذا تمضي المسيرة القاصدة إلى الله دفاعاً عن الدين و الوطن و الشعب .

هذه يا صديقي باختصار قصة جماعتنا و شبابنا .

اللهم تقبل الشهداء و اشف الجرحى و عجِّل بخلاص الأسرى و المختطفين .

#المليشيا_إلى_زوال

حاج ماجد سوار