احمد طه يقول لدعامي: مِش معقول.. اذا كان كل دُول فلول اذا هذه بلد الفلول سيبوها بقى للفلول

احمد_طه يسال عبر الجزيرة مباشر المستشار القانوني للميليشيا*:-

▪️حالة السعادة التي رايناها بين السودانيين في #عواصم عربية كثيرة في القاهرة وعلى وسائل التواصل الاجتماعي.. كيف تنظرون الى هذا الامر؟ الا ترون ان جزء كبير من الشعب_السوداني على ما يبدو هو سند للجيش السوداني؟ الا يلفت نظركم هذا الامر؟

المستشار محمد مختار يرد :



▪️هؤلاء هم كلهم #انصار و#فلول النظام #السابق الذين فروا الى دول الجوار.

احمد طه غاضبا :

▪️يا اخِ مُختار مِش معقول.. اذا كان كل دُول فلول اذا هذه بلد الفلول سيبوها بقى للفلول.

#من_أحاجي_الحرب

عصمت محمود أحمد