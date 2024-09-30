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احمد طه يقول لدعامي: مِش معقول.. اذا كان كل دُول فلول اذا هذه بلد الفلول سيبوها بقى للفلول
احمد_طه يسال عبر الجزيرة مباشر المستشار القانوني للميليشيا*:-
▪️حالة السعادة التي رايناها بين السودانيين في #عواصم عربية كثيرة في القاهرة وعلى وسائل التواصل الاجتماعي.. كيف تنظرون الى هذا الامر؟ الا ترون ان جزء كبير من الشعب_السوداني على ما يبدو هو سند للجيش السوداني؟ الا يلفت نظركم هذا الامر؟
المستشار محمد مختار يرد :
▪️هؤلاء هم كلهم #انصار و#فلول النظام #السابق الذين فروا الى دول الجوار.
احمد طه غاضبا :
▪️يا اخِ مُختار مِش معقول.. اذا كان كل دُول فلول اذا هذه بلد الفلول سيبوها بقى للفلول.
#من_أحاجي_الحرب
عصمت محمود أحمد
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