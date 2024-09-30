كم هي مسكينة هده الرشا: تريد أن تصادر ومجموعتها إحساس الناس يالفرح ،، المسكينة لا تدري أن الفرح أحساس لا يمكن معايرته ولا تبريره ، إذ لا يمكن ان نبرر فرحة الرضيع بوجود أمه ووعيه بالمكان والزمان والعلاقات الخارجة عن ذاته لم يكتمل بعد .



مسكينة رشا عوض: المسكينة تعاني حالة إنعدام التوازن النفسي والعقلي والفكري ، ما يعني عمليا الحالة التي لا يلج الفرح من سمها أبدا ،، فليس مستغربا أن تستغرب هذه الرشا فرح الشعب بنصر الله له ،ففاقد الشئ يستغرب وجوده عند الآخرين. المسكينة ليست من طينة الشعب السوداني ،تلك الطينة المعجونة بالنور ، المسكينة من طين قوم يحاربون الله ثم الشعب ،، أحيانا لا يداخلنا شك إن رب العزة حينما أشهدهم على خلقهم الست بربكم قالو (كلا ).

المسكينة من الذوات الناطقة بالدبمقراطية والحكم المدني، أولئك العلمانيون ،، أقزام الحانات السفلة ،،الذين يحتكمون الى مواثيق تأسيس الأجسام الشائهة ، ولا يعرفون لقيم الإسلام ولا لكريم أعراف الشعب السوداني محلا ، يفرحون إن توهموا هزيمة للجيش والمواطن ، ويحزنون إن تألم العدو ،تمامازكما قال القرآن في أشباههم من النحل الأخرى ﴿ إِن تُصِبۡكَ حَسَنَةٞ تَسُؤۡهُمۡۖ وَإِن تُصِبۡكَ مُصِيبَةٞ يَقُولُواْ قَدۡ أَخَذۡنَآ أَمۡرَنَا مِن قَبۡلُ وَيَتَوَلَّواْ وَّهُمۡ فَرِحُونَ ،) رشا جربت الفرح حينما جاءها فضول مال اليانكي وعطاياه واعترفت بذلك على الهواء ،، المسكينة لم يدخل في قاموس الافراح عندها (الفرح بفضل الله ورحمته )، لقوله تعالى ( قُلۡ بِفَضۡلِ ٱللَّهِ وَبِرَحۡمَتِهِۦ فَبِذَٰلِكَ فَلۡيَفۡرَحُواْ هُوَ خَيۡرٞ مِّمَّا يَجۡمَعُونَ). الشعب فرح يا رشا ليس لأنه يريد من جيشه قبول شروط الغرب في التفاوض مع منتهكي عرضه وماله ، فذلك ما كان يحزن الشعب حد الإكتئاب ، الشعب فرح لانه ذاق رحمة الله وفرح.

(لا اعتقد أن رشا الاسم الموسومة به المذكور يعني الغزال الأغيد أو الجؤذر الأهيف ، ربما كان له علاقة بالرشى ،،الجمع القياسي للرشوة )

Nagi Almahassi