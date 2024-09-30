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اردول: الخال “بشير” تهجمت عليه مليشيا الدعم السريع في منزله بالحاج يوسف
الخال بشير عبدالله كوة( بن عم دينا) واحد مشايخ خلوة شوارق الإيمان بجبال النوبة-حجر الجواد، هجمت عليه قوة من مليشيا الدعم السريع في منزله قبل أيام في الحاج يوسف وأطلق عليه الرصاص هو وإبنه وأصيب اصابة خطرة جدا في الحوض، نقل بعد معاناة وتعب الي شندي بنهر النيل وحالته متاخرة، ومتوقع دخوله المستشفى لإجراء عملية فيها، عاجل الشفاء له وابنه…
مبارك اردول
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