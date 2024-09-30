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المصير الذي ستؤول إليه مليشيا الدعم السريع وحواضنها وحلفاءها سيكون مثل (..)

2024/09/30
دقلو اخوان
حميدتي و عبد الرحيم

من مخبر عني قادة الجنجويد و حلفاءهم و حواضنهم ان المصير الذي ستؤول إليه مليشيا الدعم السريع و حواضنها و حلفاءها ، سيكون مشابهاً للمصير الذي آلت إليه حركة ( نمور التاميل ) التي تمردت على الدولة في جزيرة ( سيلان ) دولة ( سيرلانكا ) الحالية .

حيث أن الرئيسة السريلانكية ( سندريكا بندارا نايكا كومارا دونقا) قد إستطاعت القضاء عليهم و إجتثاثهم من جذورهم رغم إعتمادهم على القومية الثانية في البلاد قومية ( التاميل ) التي تدين بالديانة الهندوسية ، فيما تمثل الرئيسة ( سندريكا ) قومية السنهاليين الذين يدينون بالديانة البوذية و يتحالفون مع المسلمين القومية الثالثة .

نمور التاميل كانوا وبالاً على قوميتهم و تسببوا فيما يشبه فناءهم لولا إستسلام زعيمهم حقناً لدماء من تبقى منهم .
هذا للذين يقولون بأن كل تمرد ينتهي إلى تفاوض .

و ينتظرون جدة و جنيف و غيرهما من العواصم ، بينما يضيق الخناق على الجنجويد على الارض ، و بصلتهم يحمروا فيها و مستشاري المرحوم و حلفاءهم القحاتة يعوعون ، يظنون أن الأمر لازال خلافاً سياسياً .

هذا الأمر قد تجاوز السياسي و تحول إلى معركة بقاء ، و ستتسع قاعدة الجيش و حلفاءه .
بينما تنكمش قاعدة الميليشيا و حلفاءها حتى تتلاشى .

كمال الزين
كمال الزين

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