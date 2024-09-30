زمان المرجفين لمن تقول ليهم في فرق بين الانتشار والسيطرة

كان بستهتروا

حسي شوف أمدرمان دي كانوا منتشرين في كثير من المناطق ما أن حرر حي ود نوباوي إلا وقد تحررت معظم أحياء أمدرمان الشرقية

تلقائيا اتحررت أحياء أمدرمان القديمة و تلقائيا تحررت الإذاعة

الناس ديل عندهم نقاط ارتكاز قوية ما أن يتم كسرها إلا و ما بعدها أيسر ما يكون يعني

حسي نقطة الحلفايا مع الكبري من الناحية الشرقية كانت نقطة ارتكاز قوية ليهم ما أن تم كسرها إلا وسهل الأمر فيما بعد

و أظن والله أعلم بكده الطريق سالك لسلاح الإشارة مما يعني تحرير بحري كاملا بإذن الله تعالى

وانتشارهم ده ما أغنى عنهم شيئا ياهو عربات بكامل عتادها جرو خلوها

وهكذا سيكون الأمر في بقية المحاور ان شاءالله

وبغادي ان شاءالله إذا انكسرت قوتهم في المقرن أظن تاني الشارع سالك لحدي القيادة

الله أكبر الله أكبر الله أكبر

مصطفى ميرغني