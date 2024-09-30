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الحكيم: والله مندمجين مع ناس المشتركة وقاعدين نخطط لي السودان خالي من الجنجويد
عشان تبطل دجلك وفتنك؛
أنا أسع مع ناس المشتركة في نهر النيل
صلوا معاي العشا ومشيت معاهم العشا
اتعشيت دمعة وشربت بارد
آخر ونسة وذكريات ونقد ذات وأخبار المعركة وتحرير كلبس ومو واقتراب دخول الصياح وحصار الجنينة
والله مندمجين وقاعدين نخطط لي السودان خالي من الجنجويد
محمد هاشم الحكيم
#مشتركة_فوق
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