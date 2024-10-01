#معركة_الغربال

هذه الحرب عبارة عن غربال كبير؛

قسمت البشر والأخلاق الى بليلة وحصو؛

غربلت العقيدة فأظهرت المنافق الخائن من الوطني البائن

غربلت الايمان فأظهرت الصابر من الشاكي

غربلت النفوس فظهر الحاسد من الطيب ،

وغربلت الأسرة فبان الجافي من الواصل

أظهرت الجار السيء من الطيب

جار شاركك القليل وآخر باعك بالقليل

غربلت الساسة والقيادة والأحزاب ومجلس السيادة

اصطفت الشهداء للجنان ، وأهلكت المعتدين الى جه.نم وبئس المصير

غربلت الأعمال فنقت الذنوب وأظهرت العيوب

حتى الأرض تغطت بالتعب وروت بالدماء بأنواعها.

أشبعت الحرب كلاب الارض من جثث الجنجويد ، وكلاب السياسة من موائد العبيد

انها غربال كبير

حتى قلبي وقلبك تغربلا

فاستيقظ وأنت تحمد الله

لم تأكل مال ضعيف لم تنهب حق دولة لم تتخابر مع عدو لم تسفك دما محرما لم تشك ربك للخلق

تصلي خمسك وتستغغر ربك

وتجتهد تعمل لترعى أهلك

اذا أنت قد تغربلت

فاحمد الله

خبروني كيف رأيتم من تغربل وكيف غربلتكم ؟

اللهم اغفر ذنبنا واستر عيبنا وفرج كربنا وانصر جيشنا وادحر عدونا

#معركة_الكرامة #الجيش_السوداني #السودان #القوات_المسلحة #الخرطوم #تحرير_الخرطوم #الجنجويد #الدعم_السريع

محمد هاشم الحكيم