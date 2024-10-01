مدير عام قوات الشرطة يلتقى والى ولاية كسلا ويطلع على مجمل الأوضاع الأمنية والجنائية

بحث مدير عام قوات الشرطة الفريق أول شرطة (حقوقى) خالد حسان محى الدين مجمل الأوضاع الأمنية والجنائية بولاية كسلا جاء ذلك لدى لقائه بمكتبه بوالى الولاية اللواء الركن(م) الصادق محمد الأزرق بحضور اللواء شرطة (حقوقى) سامى حامد أحمد حريز رئيس هيئة التدريب مشرف القطاع الشرقى برئاسة الشرطة.

من جانبه إستعرض مدير عام الشرطة خطط رئاسة الشرطة فى تحقيق الأمن والإستقرار وتقديم خدمات متطورة بأجود التقنيات الحديثة تساهم فى تحقيق النهضة وتلبى تطلعات المواطنين ودعا سيادته بالتركيز على العمل الامنى والجنائى بجانب العمل الإجتماعى تحقيقا لشعار الأمن مسؤولية الجميع والجميع فى خدمة الوطن والمواطن

وفى تصريح (للمكتب الصحفى للشرطة) أفاد والى الولاية انه قدم تنويرا شاملا عن الأوضاع الأمنية والجنائية أوضح من خلاله هدوء الأحوال بعموم ربوع الولاية وأشاد سيادته بجهود الشرطة ضمن منظومة لجنة الأمن فى تثبيت دعائم الامن والإستقرار وإشاعة الطمأنينة فى نفوس المواطنين بجانب تأمين الموسم الزراعى ودعم المجهود الحربى مبينا أن شرطة الولاية كانت قدر التحدى وهى تعمل فى ظروف إستثنائية ضاعفت من مهامها وواجباتها فى ظل الإكتظاظ الذى تشهده مدينة كسلا من المواطنين الوافدين إليها من الولايات المتأثرة بالحرب مضيفا أن حكومة الولاية عملت جاهدة لتوفيق أوضاع الوافدين بإقامة وتهيئة معسكرات ودور الإيواء وثمن والى الولاية المبادرات الشبابية والأهلية التى عززت من قيم التصالح المجتمعى التى تقوم عليها ركيزة العملية الأمنية وتقدم بشكره وتقديره لدعم رئاسة الشرطة لكافة أنشطة وبرامج شرطة الولاية بتوفير إحتياجات العمل ومتطلباته حتى تضطلع بواجباتها فى حفظ الأمن والإستقرار .

المكتب الصحفي للشرطة