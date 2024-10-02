البرهان يصل حطاب لأول مرة منذ اندلاع الحرب

زارها .. ووصل حطاب لأول مرة منذ اندلاع الحرب

البرهان في الكدرو.. عبر وانتصر

تقرير_ محمــــد جمال قنــــدول

الزيارة لتأكيد بسط الجيش سيطرته على مناطق واسعة في بحري

(المشتركة) تقترب من تحرير مدينة الجنينة.

(العمل الخاص) كبد الميليشيا خسائر كبيرة بمصنع سكر سنار

الجنــــرال تفقد منطقتي الكـــدرو العسكرية وحطـــاب العملياتية

تقربر: محمد جمال قندول

تفقد رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان القائد العام للقوات المسلحة، منطقة الكدرو العسكرية وقاعدة حطاب العملياتية بمدينة بحري في ولاية الخرطوم، كما زار البرهان مواطني منطقة حطاب بشرق النيل.

وتأتي زيارة الرئيس بعد الانتصارات الكاسحة للقوات المسلحة على الميليشيا في محاور عديدة كانت من ضمن ثمارها تنظيف منطقة الكدرو ومواقع أُخرى من التمرد.

تقــــدم الجيــــــش

وتأتي زيارة البرهان تأكيدًا لبسط سيطرة القوات المسلحة على مناطق واسعة بمدينة بحري، وذلك في إطار انفتاح عسكري كبير كانت بدايته فجر الخميس الماضي.

وعلى مستوى الجزيرة، تشهد حركة الجيش تقدمًا كبيرًا، أما دارفور، فـ(المشتركة) تقترب من تحرير مدينة الجنينة.

زيارة رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان القائد العام للقوات المسلحة، كانت مثار اهتمامٍ داخلي وخارجي واسع، كيف لا وهي تعد الأولى للجنرال لهذه المناطق بعد تنظيفها من رجس التمرد.

واحتل نبأ زيارة البرهان للكدرو وحطاب، اهتمام وسائل إعلامٍ إقليميةٍ ودولية، وذلك لأنّها تؤكد التقدم الكبير الذي حققه الجيش، وجعل الرئيس يتجول بأريحيةٍ كبيرة في هذه المناطق.

وكان رئيس مجلس السيادة قد احتل الترند خلال الأيام الماضية وتحديدا حينما زار منطقة وادي سيدنا العسكرية يوم السبت الماضي حينما تفقد الخطوط الامامية.

البرهان حين تقديمه للجنود قال : (تاني كلام ما في.. مفك وزردية بس) وهو يحرك يديه ) هَو ما صار محل إهتمام كبير والمعني من حركته الحسم

وفي سياق متصل وعلي صعيد العلميات العسكرية تمكنت قوات العمل الخاص من تكبيد الميليشيا خسائر كبيرة أمس، عندما حاولت التسلل إلى منطقة 50 بمصنع سكر سنار، وكبدتها خسائرًا في الأرواح.

كما قامت القوات المسلحة بتتريس جميع مداخل ومخارج مدينة الأبيض من كل الاتجاهات.

وكان والي الخرطوم أحمد عثمان حمزة قد تفقد أيضًا منطقة الكدرو العسكرية.

نعود للعمليات، حيث نشط الطيران الحربي بصورة مكثفة أمس، واستطاع قصف مواقع ميليشيا الدعم السريع بمصفاة الجيلي، وغربي مدينة سنار، وكذلك تجمعًا للميليشيا المتمردة في منطقة الجريف بالخرطوم.

فـــــلاش بـــــــاك

وكان عضو مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول ركن ياسر العطا مساعد القائد العام للقوات المسلحة، قد زار منطقة الكدرو يوم الأحد الماضي، رفقة نائب مدير جهاز المخابرات العامة الفريق محمد عثمان اللبيب.

وكانت العاصمة مسرحًا لعملياتٍ بريةٍ تعد الأعنف منذ بدء الحرب، وكان قوامها الجيش، وقوات العمل الخاص، والمشتركة والمستنفرين، فيما حصدت خلالها الميليشيا المتمردة خسائر فادحةً في الأرواح والمعدات، وذلك ضمن مساعي الجيش الرامية لإنهاء التمرد.

تقرير_ محمــــد جمال قنــــدول

الكرامة