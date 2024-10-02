نزار العقيلي: (أولاد العم في بحري)

قبل ما نتكلم عن كتيبة البراء في بحري خلونا في الأول نتكلم عن سلوكنا الشين جداً في الإختلاف ، يااااخ إحنا السودانيين اغلبيتنا ما بنعرف كيف نختلف مع بعضنا و سلوكياتنا في الخلاف سيئة لابعد درجة ، ما بنعرف حاجة عن فن الإختلاف ، و دي مهارات إجتماعية محتاجين ليها شديد عشان نقدر ندير خلافاتنا بشكل صحيح و نستفيد من تنوعنا و تواصلنا مع بعضنا البعض يبقى فعال ، بتخلينا مرنين جداً و قادرين نفصل النقاش في الأشخاص و نركز على الموضوع ،

لو نجحنا في إدارة خلافاتنا ما ح نفجر في الخصومة للدرجة البتحير الشيطان زاتو ، ياااااخ من الرجولة و من الشهامة و الإنصاف إنو تعترف بجميل الزول المخالفو حتى لو كان خصمك ، فما بالك بالزول البتكون مختلف معاهو في الرأي و الفكرة ،

عن نفسي ح اظل ليوم الدين شايف إنو طارق كجاب ما منضبط عسكرياً و انو خروجو بالزي العسكري و كلامه في السياسة العالمية نوع من عدم الإنضباط العسكري و مخالفة واضحة لقانون القوات المسلحة ، لكن هل ده معناهو إنو طارق كجاب عدو بالنسبة لي ؟؟؟ كذلك ح اظل ارفض اي مخالفات انضباطية لاي زول شايل سلاح مع الجيش سواء كان من غاضبون او من براؤون و ح اظل ضد اي مستنفر يخالف تعليمات الجيش و يشتغل بي راسو و ح اظل شوكة حوت لاي زول يشكك في قيادة جيشنا ، فهل ده معناها إنو غاضبون و براؤون اعداء بالنسبة لي ؟؟

نختلف مع الكيزان كمشروع لكن ده ما معناها إنو الكيزان أعداءنا ، لو ما كنا منصفين و ادينا كل زول حقو ما ح نتقدم شبر والله ، الفجور في الخصومة السياسية و الاجتماعية هو الوصلنا للمرحلة دي .

البراؤون ديل اغلبيتهم شباب في عمر الزهور تركو دراستهم و وظائفهم في الخارج و فزعوا لنجدة بلدهم و اهلهم ، ديل لو كانوا شياطين بي وقفتهم و رجالتهم الشفناها دي مش مفروض نسمي بيهم الشوارع ديل مفروض نسمي عيالنا عليهم ، والله الرجالة و البسالة البعملو فيها في بحري من ايام و لحدي هسه تشرف و ترفع الراس ، و ده حقهم الواجب علينا نديهو ليهم .

المصريين عندهم مقولة بتقول ( انا و اخوي على ابن عمي و انا و ابن عمي على الغريب ) اها إحنا البراؤون ديل عيال عمنا لزم ، نتفق ، نختلف ، ده موضوع عائلي يااااااخ

نزار العقيلي