البعشوم: على القادة الميدانيين للجنجويد في بحري التواصل معي لترتيب خروج آمن لهم

الفرصة الأخيرة،

على القادة الميدانيين للجنجويد في بحري التواصل معي لترتيب خروج آمن لهم وللمرتزقة، فنحن لدواعي إنسانية أكثر حرصاً عليهم من آل دقلو،

كتائب البراء لا تتفاهم كثيراً، هذه فرصتكم الأخيرة.

ان كنتم تعولوا على الكماين المُعدة مُسبقاً في شمبات وبقية أحياء بحري القديمة فأمرها مكشوف. وان كنتم تعولوا على الفزع فطريقه مقطوع. وآل دقلو لا يهمهم أمركم.

اذا اضعتم هذه الفرصة (اتشوهدوا ساي) فالعدة الجديدة على وشك دخول الخدمة.

البعشوم