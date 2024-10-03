تسميتي لشارع المعونة بي شارع البراء بن مالك جابت لي رسائل كلها تهديد وإساءات ، وياريت لو كانت الإعتراضات من اولاد الشارع ، يااااخ ده شارعنا وشارع جدودنا جد عن جد وانا (صُرتي) مدفونة في بدايته و بعد نرجع ح نعلق الأسم الجديد و العايز يعترض يمرق لينا شهادة الميلاد بتاعتو و بتاعت جدو

كنتو وين انتو لامن حميدتي بيسمي في شوارع الخرطوم على اسامي المليشيا بتاعتو ؟؟

نزار العقيلي