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تسميتي لشارع المعونة بي شارع البراء بن مالك جابت لي رسائل كلها تهديد وإساءات
تسميتي لشارع المعونة بي شارع البراء بن مالك جابت لي رسائل كلها تهديد وإساءات ، وياريت لو كانت الإعتراضات من اولاد الشارع ، يااااخ ده شارعنا وشارع جدودنا جد عن جد وانا (صُرتي) مدفونة في بدايته و بعد نرجع ح نعلق الأسم الجديد و العايز يعترض يمرق لينا شهادة الميلاد بتاعتو و بتاعت جدو
كنتو وين انتو لامن حميدتي بيسمي في شوارع الخرطوم على اسامي المليشيا بتاعتو ؟؟
نزار العقيلي
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