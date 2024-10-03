الحكيم: هذه منطقة كلبس على الحدود بين تشاد والسودان وأنا أقف بي البلدين !

#مقبرة_الجنجويد_القادمة

هذه منطقة كلبس على الحدود بين تشاد والسودان وأنا أقف بي البلدين !

استطاعت #القوات_المشتركة – جيش وحركات – عمل التفاف جريء وسيطرت على المدينة وطردت الجنجويد

تقدمت لمنطقة جبل مون وصليعة حيث مقر المسيرية الزرق

الجبل هو متنفس هواء طريق الجنينة وتقاطع الطريق من ليبيا

اصبح الطريق الى سربا بلد الارنقا وتليها الجنينة سالكا

القوات بدات عمليات خاصة عبر مغاوير تسللوا للمدينة ونفذوا عمليات ناجحة

المساليت موعودون باعادة تاريخ معركة دروتي حيث تم ايقاف تمدد المستعمر الفرنسي هنا

الجنينة منفذ تهريب السلاح من ادري تشاد

الثار للوالي المغدور خميس أبكر واستعادة هيبة السلطان بحر الدين وتاريخ أندوكا

الجنينة ستكون فاشرا أخرى تحطم طموح جنجويد الشتات في الاستقرار بالسودان

قامت القبائل بتهريب أسرها وما استطاعت من ماشية

الطيران يؤدي دورا فاعلا

المشتركة أقسمت لن ترجع وحتى حشرات الأرض عدوة للجنجا ، وذكريات الابادة التي قام بها الجنجويد قبل سنوات لا زالت عالقة

الجبناء الذين أجبروا الشباب على دفن بعضهم أحياء ، واغتصبوا آلاف النساء

الطفل كان يعلق على السونكي أمام اسرته

( ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون )

فيا جنجويد اتخارجوا والله جد

محمد هاشم الحكيم

#معركة_الكرامة #الجيش_السوداني #السودان #القوات_المسلحة #الخرطوم #تحرير_الخرطوم #الجنجويد #الدعم_السريع #الجنينة