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🔴 المشتركة حتأخذ دارفور بالكامل وحمدان وجماعته سيخسرون الخرطوم ومدني

2024/10/03
عبد الرحيم دقلو

المشتركة حتأخذ دارفور بالكامل وحمدان وجماعته سيخسرون الخرطوم ومدني
المليشيات أمام خيارات صعبة اما إنقاذ مكاسب دارفور أو ركوب الرأس

من هنا نعلم أن الحركات المسلحة لو كانت دخلت الحرب في أبريل ٢٠٢٣م لما كانت حصلت الابادة الجماعية في الجنينة والجزيرة حيث كان جيش حمدان سيتشتت بين الخرطوم ودارفور

Wayel Nasradin

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