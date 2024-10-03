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مازال القلب ينزف يوم قرار حل هيئة العمليات .. حين كان مخططهم الخبيث يمضي نحو استعمار السودان
انت قايلو لعب؟؟؟ ده أمن يا جن
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مازال القلب ينزف يوم قرار حل هيئة العمليات .. حين كان مخططهم الخبيث يمضي نحو استعمار السودان
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الهيئة .. والمشتركة … رغم خلافاتهم الزمان … لكن الان اجمل واقوى وأشرس تحالف
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أمن ياحن
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مورال 💗💗💗💗
عثمان ذوالنون
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