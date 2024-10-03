انت قايلو لعب؟؟؟ ده أمن يا جن

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مازال القلب ينزف يوم قرار حل هيئة العمليات .. حين كان مخططهم الخبيث يمضي نحو استعمار السودان

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الهيئة .. والمشتركة … رغم خلافاتهم الزمان … لكن الان اجمل واقوى وأشرس تحالف

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أمن ياحن

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مورال 💗💗💗💗

عثمان ذوالنون