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تسمية شارع باسم معين لم يكن يوما من أهداف المحاهدين
الانشغال بمواضيع جانبية إنصرافية لشغل الناس عن قضيتهم الكبرى لا يكون صدفة بل هو في الغالب من الغرف الإعلامية المضللة
تسمية شارع باسم معين أو شيء من هذا القبيل لم يكن يوما من أهداف المحاهدين و لا الذين يقاتلون الآن
الناس دي كلها الآن واقفة في صف واحد لهدف واحد لا ثاني له وهو تحرير البلاد من هؤلاء الأوباش .
مصطفى ميرغني
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