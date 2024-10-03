المصباح: الواحد بقى ما عارف يمشي يتصور وين زاتو يا جنجاقحت 😂😂

الواحد بقى ما عارف يمشي يتصور وين زاتو يا جنجاقحت 😂😂

التحية لي لأبطال سنار والنيل الأبيض عاشت قواتنا المسلحة صامدة قوية أبية

من كل النواحي..



#شارع_البراء_بن_مالك

#القوات_المسلحة_السودانية #معركة_الكرامة

#سودان_واحد_موحد #براؤون_يارسول_الله

المصباح أبوزيد طلحه إبراهيم