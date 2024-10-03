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المصباح: الواحد بقى ما عارف يمشي يتصور وين زاتو يا جنجاقحت 😂😂
الواحد بقى ما عارف يمشي يتصور وين زاتو يا جنجاقحت 😂😂
التحية لي لأبطال سنار والنيل الأبيض عاشت قواتنا المسلحة صامدة قوية أبية
من كل النواحي..
#شارع_البراء_بن_مالك
#القوات_المسلحة_السودانية #معركة_الكرامة
#سودان_واحد_موحد #براؤون_يارسول_الله
المصباح أبوزيد طلحه إبراهيم
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