(نبيحك) هذا يا حمدوك لإرضاء أسيادك (أريتو يجيب مريسة تام زين) ..

ويقولون في المثل السوداني : ( أريتو يجيب مريسة تام زين ) .. للدلالة على القِلَّة او لتبخيس الشيء .



و( تام زين ) كانت نادلة أو خادمة في إنداية ، تجمع بقايا ما يتركه الزبائن من مريسة وتخزنه لنفسها .

في آخر الليل يأتي إليها المضطرين والمفلسين ، والدايرين يتموا السكرة ،

فتبيعه لهم بثمن بخس شديد .

فضل الله احمد عبدالله

