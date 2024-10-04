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🔴 (نبيحك) هذا يا حمدوك لإرضاء أسيادك
(نبيحك) هذا يا حمدوك لإرضاء أسيادك (أريتو يجيب مريسة تام زين) ..
ويقولون في المثل السوداني : ( أريتو يجيب مريسة تام زين ) .. للدلالة على القِلَّة او لتبخيس الشيء .
و( تام زين ) كانت نادلة أو خادمة في إنداية ، تجمع بقايا ما يتركه الزبائن من مريسة وتخزنه لنفسها .
في آخر الليل يأتي إليها المضطرين والمفلسين ، والدايرين يتموا السكرة ،
فتبيعه لهم بثمن بخس شديد .
فضل الله احمد عبدالله
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