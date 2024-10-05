الخرطوم ماشية تضيق على الدعامة حتى تكون أضيق عليهم من خرم الإبرة

من سياسات الميليشيا التكيكية والإعلامية

انهم يمرقوا شائعة انهم انسحبوا من بعض المناطق

وفعلا مرات بتكون تكتيك لبعض العمليات

والله مرة أنا حلفت قلت الدعامة ديل ٧ تاتشرات بكون ما عندهم في مشوار مرقتو من جبرة لحدي سوبا

لكن ما مرت أيام حتى عرفت انو ده تكتيك منهم

وبعرفو يخفوا قواتهم دي تماما للتمويه

لكن مع ذلك نقول الخرطوم دي كل يوم ماشى تضيق عليهم. حتى تكون أضيق عليهم من خرم الإبرة بإذن الله

مصطفى ميرغني

