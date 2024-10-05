مشروع قحت بشخصياته المعروفة انتهي وبقي كرت محروق
تعديل : انا قصدي انه الوعي عالي.. وانه ما كل زول طلع الشارع قحاتي.. مشروع قحت بشخصياته المعروفة انتهي و بقي كرت محروق..
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بالمناسبة يا اخوانا انا بعرف شباب قادة مواكب عديل كانوا و ثوريين ولجان مقاومة حقيقية ما مزورة..
ثورتهم و فهمهم كانت ان البلد تمشي للاحسن..
هم ٤ اشخاص..
الاول الان في الصفوف الامامية..
والثاني والثالث مع المستنفرين في الاقليم الشمالي..
والرابع ينافح و يجاهد ضد الميليشيا بقلمه..
وكلهم اتفقوا ان قحت مضللة و هي عدو من اعداء الشعب السوداني..
وبقروا في كلامي دا الان.. وما ناس شوو و شوفوني
وزيهم كتار والله..
بس الاربعة ديل معرفة شخصية والله..
عبدالله عمسيب
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