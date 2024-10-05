مشروع قحت بشخصياته المعروفة انتهي وبقي كرت محروق

تعديل : انا قصدي انه الوعي عالي.. وانه ما كل زول طلع الشارع قحاتي.. مشروع قحت بشخصياته المعروفة انتهي و بقي كرت محروق..

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بالمناسبة يا اخوانا انا بعرف شباب قادة مواكب عديل كانوا و ثوريين ولجان مقاومة حقيقية ما مزورة..

ثورتهم و فهمهم كانت ان البلد تمشي للاحسن..

هم ٤ اشخاص..

الاول الان في الصفوف الامامية..

والثاني والثالث مع المستنفرين في الاقليم الشمالي..

والرابع ينافح و يجاهد ضد الميليشيا بقلمه..

وكلهم اتفقوا ان قحت مضللة و هي عدو من اعداء الشعب السوداني..

وبقروا في كلامي دا الان.. وما ناس شوو و شوفوني

وزيهم كتار والله..

بس الاربعة ديل معرفة شخصية والله..

عبدالله عمسيب