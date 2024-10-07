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الانقاذ غيرت اسم كوبر لعمر المختار، وبشة ذاتو لو سألتو ساكن وين بقول ليك في كوبر
البراء وللا المعونة وللا بحري الجيلي.. دا كلو عرض ناتج عن مرض قديم فينا..
مثلا النميري رحمه الله عمل مبنى البرلمان والمهندس عمل السور من خمسة وعشرين عمود قصير بعدهن خمسة اعمدة اطول شوية، رمز لخمسة وعشرين مايو.. يللا اطاحت الانتفاضة بحكم النميري، وجات الحكومة المنتخبة، اول انجازاتها انها قطعت واحد من الاعمدة الطويلة عشان تبوظ رمزية مايو..
وبقت زي البصيرة ديك.. لا جابت الديموقراطية، ولا خلت سور البرلمان في حالو.. شرحو الانقاذ ذاتها غيرت اسم كوبر لعمر المختار، وبشة ذاتو لو سألتو ساكن وين بقول ليك في كوبر..
شوفتو كيف
Ali Mirghani
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