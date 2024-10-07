ثورة ديسمبر ليست أنبل وأطهر حدث في تاريخ البلد، كما أنها ليست سبب ما نحن فيه وليست أُس المشاكل.

الثورات أحداث طبيعية في تاريخ المجتمعات تحدث عند توفر شروط معينة، و هي في جوهرها شيء نبيل، و مفروض تتختا في حجمها الطبيعي و لا يُبالغ فيها مدحاً أو قدحاً.

القحاتة – سُراق ديسمبر – كالعادة بيتعاملوا مع الثورة كعِدّة شغل، من أيام انتقاليتهم و مهرجيهم، كل ما يتزنقوا بطلعوا العِدة: ديسمبر و الشهداء.

في رأيي ثورة ديسمبر مرحلة تجاوزها تاريخ البلد، وماتت وشبعت موت .. و محاولة استدعاءها في ظرف الحرب الحالي؛ إما نوستالجيا أو هيستيريا قحاتية في إطار تطليع عدة الشغل و هي فرفرة شخص انسحق في مزبلة التاريخ يبحث عن قُبلة حياة.

فاتكم القطار. فاتكم القطار .

Nezar Fadlalla

منقول ،،

بالله الان في عاقل تاني بتحدث عن ثورة ترجع خالد سلك ومريم الصادق وعمر الدقير ودسيس مان وخالد عجوبه والكدكة بتاع الشاشات داك ومناع الخير للسلطة ..

احسن تلبس كدمولك وتنضم للاشاوس ديل في النققة وتدافع عن مشروع الاتفاق الإطاري اكرم ليك علي الاقل تموت وانت بتدافع عن شي تؤمن بيه . …!!