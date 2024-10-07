لاحظت ان التايم لاين يتحدث عن ثورة ديسمبر ويتحدثون عن الاخ الداعم للجيش الشكري وكانهم هم ثورة ديسمبر اقول لكم نحن البلابسة جزء اصيل من ثورة ديسمبر المجيدة وقدمنا فيها شهداء وجرحي ودونكم الباشمهندس هشام الشواني لكن الآن الحصة وطن

حيث تكالبت علينا الدول والمرتزقة والذين سرقوا ثورة ديسمبر نحن نحي صمود شباب ديسمبر ومنهم من يحمل السلاح الآن للدفاع عن الوطن قبل الثورة لذلك اعرفوا ان ثورة ديسمبر جاءت من اجل عزة وطن والان الوطن يستباح والكل في الخندق الحفاظ علي الوطن قبل الثورة لذلك تعالوا الميدان اضمنوا وجود الوطن وسيكون كلنا ديسمبر.لاداعي للمزايدة من المنافي والفنادق المدفوعة

Ibrahim Matar