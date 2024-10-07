تبيان توفيق: عهد الإنقاذ لن يعود كما كان

بيزنطية ..

ولأن الصدمه قد سًدت أفق البعض الذين مازالوا يُثيرون جدلية ( الكيزان والثوار ) وكالعاده ثرثر أكثرهم ثم صمت ولم يتغير شيء ذلك لأن الحقيقه المرئيه تقول بأن الثورة والإنقاذ كٍلاهما باتت مرثيه جوانب القصور والتصويب فيها كانت مرئيه ومن يرى جيدآ لايحتاج لكثير عناء حتى يقرأ المشاهد كما هو ذلك المشهد الذي يقول بأن

عهد الإنقاذ لن يعود كما كان

عهد الثورة لن يعود كما كان

حقآ لن يعودا وإن عويتم بصوتٍ أعلى من ذلك .. أنظروا جيدآ سترون بأنكم ماذلتم لم تًعوا الدرس !!

أدركوا وطنكم ثم أعرٍضوا بضاعتكم إن يقيت لكم بٍضاعه غير الجدل البيزنطي !!

تبيان توفيق