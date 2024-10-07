عثمان ذوالنون: انت قايلو لعب؟؟ ده أمن ياجن

الصف الاول في الحرب دي مافي زول حاسي بيهو

..

خط الدفاع الاول والركيزة الاساسية .. الأقوى من المشتركة ومن الجيش ومن المستنفرين والبرائين .. وأمن ياجن وابوطيرة

..

الشالوا التقيلة … وسدوا الفرقة

..

المغتربين ❤️🔥🔥🔥❤️❤️🔥

..

ناس العزب وسكن العزابة

.

المتوسدين الهم .. والشايلين هم الدوام

..

الماف زول حاسي بيهم وهم حاسين بالكل

..

ربنا يخضر ضراعاتكم ويعينكم ويفتح ليكم ابواب الرزق قدر ما فتحتوها علي اخوانكم واخواتكم

..

مورال ❤️❤️❤️

..

شعب واحد جيش واحد

..

انت قايلو لعب؟؟ ده أمن ياجن

..

الطرح القادم… قاااااااادم بس انتو اركزوا

عثمان ذو النون