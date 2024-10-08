ياريت يا (داليا الطاهر) دفعتي ورفيقة صباي، تحاولي تتجاوزيني تقديراً لليالي الكنا بنبيت فيها في سرير واحد

للأسف ماخليتي لي خيار غير أعاملك بنفس طريقتك لأنه يبدو إنك بقيتي مابتفهي غير لغة النكران وإنعدام العشرة والضمير وشُح الولاء العايزين تحكموا بيهم السودان.

الله يلعن السياسة الخلتك نسيتي الملح والملاح والعشرة الطويلة وبقيتي تعمليني مادة لي بوستاتك البتدعي بيها النضال والحياد في مأساة حلت بينا كلنا ونار وطيناها نحن أما إنتي فماعندك بيها علاقة لأنك قاعدة في( ليبيا) ليك ٢٠ سنة جيتي فيها البلد مرة واااحدة لمدة ١٠ يوم ولأسباب تعلمينها جيييداً ومابتعرفي عننا وعن تفاصيلنا الواجعانا الآن حاجة…!!

ياريت يا (داليا الطاهر عبد الوهاب) دفعتي ورفيقة صباي، تحاولي تتجاوزيني زي ما أنا متجاوزاك لي زمن تقديراً للقمة القسمناها و لليالي الكنا بنبيت فيها في سرير واحد ونذاكر لي إمتحانات الجامعة و(علوية سعدين) الله يرحمها تدعي لينا من جوة قلبها وهي فاكراك حتفضلي أختي طول العمر، كونك إتغيرتي ١٨٠ درجة ده أمر بيعنيك… فخليني بعيد من حساباتك ومفاهيمك وأجندتك الجديدة… وحافظي علي الذكريات والعلاقة الطيبة النبيلة الخالية من أي غرض الجمعتنا يوم.

أعتقد ملاحظة كويس إني ماذكرتك في حياتي بي خير ولا بي شر رغم إختلافي الواضح مع المستجدات الطرأت عليك جملة وتفصيلاً… عكس البتعملي فيه ليك زمن…ما كان غالبني أجيبك وأعمل بيك برنامج في صفحتي وعندي ألف حجة… لكن أنا إكتفيت بالصمت وبعدت منك قبل كده لما غلطتي في حقي برضو عشان شوية لايكات… وحزينة جداً علي ضياع المودة والتقدير البكنهم ليك شمار في مرقة…. ماتطلعي علي أكتافي يا داليا… رجاءاً… لو إنتي بتفرزي الخاص من العام… أنا ما زيك… فياريت علي الأقل تتذكري لي السمح وتعفيني من تطاولك وزيفك… مابقت علي وعليك….ولا كونك تجيبيني في صفحتك عشان جماعتكم يخوضوا في عرضي ويسيئوا لي بيضيف ليك حاحة… قولي رأيك بكل اللغات وأعملي لي ولي بيتنا القعدتي فيه إعتبار علي الأقل.

شخصيتك الجديدة دي أنا مابعرفها…. فحافظي علي زول لسه بيحبك وياما شال همك وماراد ليك إلا الخير… عشان لما ترجعي يوم تلقيه علي الأقل… زي ما رجعتي كتير ولقيتيني لا إتبدلتا لا قصرتا والحمد لله.

ياخ أرحمونا من القسوة والجحود وقلة الأصل المالياكم دي ياخ.

ياريت الكلام ده يصلك… عساه يحرك ساكن ولا يصحي فيك شعور.

وأعتقد واضح جداً إني كتبت كلامي ده لي موقف معين بيخص زولة معينة العملته معروف… كونك شايفاه بينسحب عليك دي مشكلتك ما مشكلتي.

د(اليا) س

