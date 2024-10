بروتين «حساس» يتحكم في «ساعتنا البيولوجية»!

اكتشف علماء من كلية الطب بجامعة ديوك كيفية التحكم في ساعتنا البيولوجية الداخلية، التي تنظم الأنشطة اليومية مثل دورات النوم والاستيقاظ، بواسطة بروتين يسمى Casein Kinase 1 delta.

ويساعد البروتين بحسب الدراسة المنشورة في Proceedings of the National Academy of Sciences، في ضبط الإيقاعات اليومية عن طريق إضافة علامات جزيئية إلى بروتينات أخرى، وبالتالي التأثير على كيفية عمل ساعة الجسم.

وتوصل الباحثون إلى إمكانية تعديل البروتين نفسه عن طريق إضافة مجموعات فوسفات إلى أجزاء معينة من البروتين، والتي تعمل على تقليل نشاطه، مما يجعله أقل قدرة على تنظيم ساعتنا الداخلية.

