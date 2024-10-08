لو تمت 48 ساعة وما ظهر زول منهم، معناها (مش حميدتي) عبد الرحيم زاتو مات أو اتقبض زي ما قال أب قرون!

حجم الضغط النفسي الذي يحدث لهم بتقدم الفريق كباشي في الصفوف الأمامية ورقصة النصر مع الجنود يعادل ما يحدث لترمب في حالة فوز كمالا هاريس، والحكم عليه بالمؤبد في لحظة واحدة.

مكي المغربي

