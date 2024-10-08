فيسبوك
لو تمت 48 ساعة وما ظهر زول منهم، معناها (مش حميدتي) عبد الرحيم زاتو مات
لو تمت 48 ساعة وما ظهر زول منهم، معناها (مش حميدتي) عبد الرحيم زاتو مات أو اتقبض زي ما قال أب قرون!
حجم الضغط النفسي الذي يحدث لهم بتقدم الفريق كباشي في الصفوف الأمامية ورقصة النصر مع الجنود يعادل ما يحدث لترمب في حالة فوز كمالا هاريس، والحكم عليه بالمؤبد في لحظة واحدة.
مكي المغربي
إنضم لقناة النيلين على واتساب
ركوب الخيل لا يناسب الجميع؟ أيهما أصعب تربية الأولاد أم البنات؟ جسر الأسنان
هل تعقيم اليدين مفيد؟ الكركم والالتهابات أفضل زيوت ترطيب البشرة