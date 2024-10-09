من المؤكد والبديهي إنه زول غايب عن السودان سنيييين، وبذل جهد جهيد ولسانه إتدلدل من اللهاث عشان يحصل علي لجوء أو جواز أوربي أو إقامة، وماعنده في السودان شقى عُمر ولا ذكريات ولا دروب وعلاقات وتفاصيل يومية ولا إرتباط وجداني حتي.. مستحيل يفهم أبعاد العملوه فينا الجنجا وظهيرهم السياسي الوضع ليهم الخطط وزيّن ليهم السُبل… مستحييييل…!

عشان كده عادي يقعدوا ينظروا ويتفزلكوا وينسجوا الأكاذيب والأوهام ويلتزموا الحياد المفخخ.

الإيده في النار… وبيته إستوطنوه الجنجا… وماله نهبوه… وعرضه إستباحوه… وإتحرم بين ليلة وضحاها من حياة كامله…وضاق وجع النزوح واللجوء قسراً، ماحيكون أبداً زي الإيده فيها قرين كارد ولا إقامة إختيارية ولا عملة أجنبية.

د(اليا) س

#البوست_مقصود_وليس_للعموم