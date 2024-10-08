أثنى على صمود الأبطال وفتح طريق (سنار – ربك)..

الكباشي فى (جبل مويه).. بشارات المعركة الفاصلة

حيا استبسال القوات في الذود عن حياض الوطن

انتصارات سنار أمنت كل الطرق لوسط وجنوب وشرق البلاد..

أهمية قصوى لتحركات نائب القائد فى تأمين احتياجات المرحلة القادمة

تقرير_ محمــد جمال قنـــدول

ما بين الخرطوم، والجزيرة وسنار، تروى قصصًا من الجسارة والبسالة التي تسطرها قواتنا المسلحة رفقة قوات العمل الخاص، والمستنفرين والقوات المشتركة.

وعلى مدار أكثر من أسبوعٍ، عاش السودانيون أفراح الانتصارات الكاسحة التي رسمت مؤشرات قرب التحرير الكامل من الميليشيا وأعوانها في القريب العاجل، مع توقعاتٍ بأن تشهد الأيام المقبلة تحركاتٍ واسعة للقضاء على التمرد.

وفي السياق، تفقد عضو مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول ركن شمس الدين كباشي نائب القائد العام، القوات بـ(جبل موية) الذي تم تحريره.

صمود الأبطال

عضو مجلس السيادة نائب القائد العام أثنى أمس خلال زيارته لجبل موية، بالروح المعنوية العالية للقوات المرابطة في الخطوط الأمامية بـ(جبل موية) واستبسالها في الذود عن حياض الوطن، والعزيمة والإصرار على تطهير كل شبرٍ من ترابه.

وبشر الفريق أول ركن كباشي بقرب ساعة النصر وحسم التمرد، مشيدًا بصمود الأبطال الذين توجوا معركة (جبل موية) بفتح الطريق القومي (سنار – ربك).

نائب القائد العام تقدم بالتهاني للقوات المسلحة والقوات النظامية الأخرى والمستنفرين الذين قدموا الغالي والنفيس حفاظًا على سيادة ووحدة السودان وسلامة أراضيه ودحرهم للتمرد.

ويشرف عضو مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول ركن شمس الدين كباشي نائب القائد العام للقوات المسلحة، على العمليات العسكرية بمحوري النيل الأبيض وسنار، حيث تابع سير العمليات العسكرية بعدة محاور بولاية النيل الأبيض وسنار، التي شهدت التحام جيشي النيل الأبيض وسنار يوم الخميس الماضي، والذي كان من نتائجه فتح الطريق القومي (سنار – ربك).

التكامل العملياتي

الخبير الاستراتيجي والعسكري د. أمين إسماعيل مجذوب يقول لـ(الكرامة): إنّ جبل موية يعد نقطةً محوريةً استراتيجية، لأنّه يربط ثلاث ولايات هي (سنار، والنيل الأزرق والجزيرة)، فضلًا عن المناطق الزراعية بهذه البقعة الجغرافية، وبالتالي، جاءت زيارة نائب القائد العام للقوات المسلحة وعضو مجلس السيادة الفريق أول ركن شمس الدين كباشي لتهنئة القادة والقوات التي حققت هذا الانتصار، ورفع الروح المعنوية، والاطمئنان على الخطوات القادمة لتطهير ولايتي سنار والجزيرة من الميليشيا.

وأضاف مجذوب، أنّ الانتصارات الأخيرة بمحور سنار كفلت تأمين كل الطرق من وإلى وسط البلاد وجنوبها وشرقها، متوقعًا أن تتحرك القوات خلال الفترة القليلة القادمة لتطهير سنجة وولاية الجزيرة، ومن ثم تأتي مرحلة التكامل العملياتي بكل المحاور، خاصةً وأنّ العمل بولايات دارفور ذهب بعيدًا نحو تحرير الجنينة، وتأمين الفاشر والزحف صوب نيالا.

وكان اللواء الركن حيدر علي الطريفي مشرف عمليات النيل الأبيض، واللواء الركن سامي الطيب قائد الفرقة 18 مشاة، ورئيس شعبة الاستخبارات بالفرقة 18، ورئيس شعبة عمليات الفرقة 18، قد رافقا الكباشي في جولته الأخيرة.

واعتبر الخبير الاستراتيجي والعسكري د. أمين أنّ تحركات نائب القائد العام خلال الأيام الأخيرة ذات أهميةٍ قصوى لتأمين الاحتياجات للمراحل القادمة، ورفع الروح المعنوية للقوات، والاطمئنان على إنجاز المراحل.

تقرير_ محمــد جمال قنـــدول

الكرامة

