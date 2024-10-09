كيف ستكون نهاية الدعامة في السودان ؟

في كتير من نقاشاتي مع كتير من المهتمين بالشأن السياسي

بلاحظ انهم بينظروا للسياسة و بعاينوا للراهن السياسي داخل اطار الدولة السودانية بمكوناتها السياسية فقط ..

يعني بعاين لكل شي يحصل بمنظور ( الكيزان عايزين يرجعوا ) ( القحاتة ما عارف شنو )

طبعا انا ما بنكر اهمية المنظور ده

لكن النظرة الاشمل للبيحصل بتديك رؤية افضل و توقعات افضل للحاجة او الامور حتمشي على وين او التقدم البيحصل شنو

التركيز مع التطورات الميدانية لحظة بلحظة بيديك نظرة خطأ .. و ده البخلي ناس كتار جدا يحبطوا

الحنك حق الدعامة خشوا بالشارع الفلاني …اتحرقوا تاتشرين … فلان الكوز طلع قال لمن يرجعوا حيدقونا … فلان القحاتي قبضناهو ماشي مع فلان … الحاجات دي عبارة عن ونسة و تاثيراتها على مجريات الاحداث اقل من الاشياء المفترض انت تركز معاها

لما من بداية الحرب بنقول الجيش في النهاية حينتصر … ابدا الواحد ما معتمد على موضوع انو الدعم خشا ياتو معسكر و الجيش انسحب من ياتو معسكر وامس اتحرقوا كم تاتشر و الكلام ده …

الموضوع معتمد على تحليل فيهو ربط بمصالح الدول الممولة للدعم السريع في المنطقة و التغييرات في المصالح دي و التغيرات في موازين القوى العالمية .. و التحالفات البديلة الناشئة و مجريات الاحداث الدبلوماسية من تقاربات بين الجيش و محاور اخرى ( نظرا للخطوات الصحيحة سياسيا التي يقوم بها الجيش ) و التباعدات التي تحدث ما بين الدعم السريع وداعميه و مموليه و التي ستؤدي في النهاية للتخلي عن ورقة الدعم السريع ….

بعيدا عن ماتوا كم من الدعم السريع .. الدعامة نهايتهم ما حتكون نهاية بتاعت قضاء على كل شخص ينتمي او يشجع الدعم السريع لانو الموضوع عندو بعد قبلي بخلي تغذية المعركة عملية اشبه باللا نهائية …. نهايتهم حتكون التخلي عنهم و انقطاع الدعم عنهم و خلع الالاف لزي الدعم السريع و ادعاء عدم الانتماء للدعم السريع …

الدعم السريع كقوة مسلحة سينهزم … من الناحية دي اتطمن تماما

المقلق هو ما سيتبع الحرب من انشقاقات قبلية … و رفض بعض القبائل و الافراد بناء على اعراقهم باعتبار قبائلهم كانت داعمة للجنجويد … وهو ما قد تنتج عنه حرب اخرى (اسال الله ان لا تحدث) لكن لو حصلت حتكون اسوأ من الحرب الحالية دي بي كتير ..

اهم خطوة لتفاديها هي التوعية

وعي نفسك و كل الحولك …اوعك تستهدف زول بناء على قبيلتو .. ارفض رفض قاطع انك تشجع اي خطاب بيدعو لانو قبيلة معينة بعدين ما يدوها الجواز السوداني او اي خطاب يدعو لمحاسبة او معاقبة اشخاص ينتموا لعرق معين … ارفض الاغتيالات ارفض خطاب الكراهية ارفض تصفيات الحسابات بين الجيران في الحلة … خليك مدرك لخطورة الحاجة دي و انو اذا كانت الحرب بين المكونات المسلحة ضحاياها بالالاف فالحرب الاهلية القبلية ضحاياها بالملايين …

حفظ الله السودان

Ahmed Crash