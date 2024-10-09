هل تعلم أن من أسقط حكومة حمدوك هو ” ظٍل ” المؤتمر الوطني وليس هو “شخصياً ”

هو شخصياً كان موجود في السجن ،، تصدق ،،

حكزمه بهذا الشكل هل من العقل والرشد إعادة إنتاجها من جديد بعد كل هذه التضحيات؟

نحن نريد من المؤتمر الوطني أن يظهر شخصياً فالشعب السوداني إن خرج مرة أخرى لن يخرج إلا لإسقاط حكومة تستحق أن تزحف الملائين الهادرة من أجلها .. مابعد الحرب لن نقبل إلا التحدي أما قحط فسنتركها لظل المقاومه الشعبيه المسلحه !!

تبيان توفيق

