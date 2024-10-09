رغم تراجع وتيرة انتصارات الجيش، نسبيّا، لكن فيه ملامح تغيير واضح في المشهد السياسي، وتغيير تدريجي في المواقف؛

البرهان ورفاقه بيدّوا انطباع إنّهم مالين يدّهم شديد؛

كأنّما “سمعولم كلام في أمريكا” على قول أحد الأصدقاء أظنّه بيفضّل عدم ذكر اسمه؛

بس ما ديل براهم؛

بل لامح تغيير تدريجي في مواقف الطرف التاني؛

— أبلغ من مجرّد رد فعل تجاه الموقف الميداني —

حدسي إنّه فيه تسويات سياسيّة تمّت في مستوى عالي شديد، وبدت تتنزّل للأطراف المختلفة للتنفيذ؛

الأكيد عندي إنّه #حميدتي_انتهى، لأنّه ماف تسوية مجدية خلاف ذلك، وأظن الأخ الأكبر لديه الوعي الكافي لإدراك الحاجة دي من بدري، واستنفذ خياراته في محاولات إرضاء حلفاه الإقليميّين؛

الأكيد عندي إنّه حميدتي انتهى، لأنّه ماف تسوية مجدية خلاف ذلك

المهم؛

بتوقّع نسمع قريب عن وساطة تحفظ ما بقي من ماء وجه بعض الأطراف؛

والله تعالى أعلم.

Abdalla Gafar