إلى عناية العنصري المتفلسف بكري الجاك.. الجيش مهمته البل بس وليس التفاوض

.. إلى عناية العنصري المتفلسف .. بكري الجاك؛

بالله !!

اراك تقول : الجيش عنده مكانته الدستورية !!؟

ده قبل البل ام بعده؟

يا هبنقة ، الجيش ليس من مهامه التفاوض، دي مهام الحكومة ، الجيش مهمته البل بس ، وهو الآن يقوم بمهامه المناط بها على أكمل وجه ، وسيستمر هكذا إلى أن يستسلم الجنجويد ويدخلون المعسكرات التي تم تحديدها لهم بعد تسليمهم اسلحتهم في بوابات المعسكرات؛

او

سيبادون عن بكرة ابيهم.

ده بالنسبة للجنجويد ، أمرهم واضح ودربهم مرق.

اما بالنسبة ليكم انتم كقحاته ، فسلموا أنفسكم للانتربول تجهيزا لمحاكماتكم ( مدنيا 😁 ) .

شايف مدنيا قاعدة في القوس كيف !!؟

ستحاكمون ، مدنياااااااو 🤣

و بل بس

وليد محمدالمبارك احمد