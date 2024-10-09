إلى عناية العنصري المتفلسف بكري الجاك.. الجيش مهمته البل بس وليس التفاوض
.. إلى عناية العنصري المتفلسف .. بكري الجاك؛
بالله !!
اراك تقول : الجيش عنده مكانته الدستورية !!؟
ده قبل البل ام بعده؟
يا هبنقة ، الجيش ليس من مهامه التفاوض، دي مهام الحكومة ، الجيش مهمته البل بس ، وهو الآن يقوم بمهامه المناط بها على أكمل وجه ، وسيستمر هكذا إلى أن يستسلم الجنجويد ويدخلون المعسكرات التي تم تحديدها لهم بعد تسليمهم اسلحتهم في بوابات المعسكرات؛
او
سيبادون عن بكرة ابيهم.
ده بالنسبة للجنجويد ، أمرهم واضح ودربهم مرق.
اما بالنسبة ليكم انتم كقحاته ، فسلموا أنفسكم للانتربول تجهيزا لمحاكماتكم ( مدنيا 😁 ) .
شايف مدنيا قاعدة في القوس كيف !!؟
ستحاكمون ، مدنياااااااو 🤣
و بل بس
وليد محمدالمبارك احمد
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