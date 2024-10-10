حميدتي يذبح تقدم ..

الآية الواضحه هي إتهام حميدتي لأمريكا والرباعيه والإتحاد الأفريقي والإتحاد الأوربي ورئيس بعثة يوناتمس بأنهم من أشعلوا الحرب بسبب فرضهم للإتفاق الإطاري ثم إتهامه لمصر الشقيقه بحسم المعركة جواً .. هذا إيلاجُ لضرب الظالمين بالضالمين وإخراجنا عبر مصر سالميين..

بُشراكم يأهل العزيز ..

✍️ تبيان توفيق الماحي أكد