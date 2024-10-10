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حميدتي توجع على طرده من جبل موية أكتر من طرده من الدنيا
حميدتي توجع ع طرده من جبل موية أكتر من طرده من الدنيا .. ياربي كان ناوي ع شنو بعد جبل مويه ده ؟
أنا متأكده من إنو القحاطه بطنهم طمت من خطاب حميدتي الليله خلي رؤساء الدول .. زول جهلول جدآ ياخ ..
ده إتهم مصر بالقصف الجوي
واتهم أمريكا بإنو الدانات حقتها
أكد على إنو الإتفاق الإطاري سبب الحرب
الزول ده بليد حياً وميتاً ..
وأحرج حافظ كبير القال جبل مويه ما إتحرر ..
Tibyan Tawfeg
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