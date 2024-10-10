الجزئية الأولى

رسالة في بريد مصر ..

إنه ليس بخطاب بل هي نقاط يبدوا أن من وضعها رتبها بالأولويات بغرض إرسال رساله معينه وتبرير موقف محدد وهو إنهزام الدعم السريع وإنكساره بهذا الشكل في محاولة من تلك الجهه تبيض وجهها أمام العالم أو لإيجاد شرعية تدخل دولي يماثل تدخل الطيران المصري هذه الجهه حاولت أن تقول صراحةً بأن الدعم السريع لم ينهزم إلا بعد إسناد جوي من دول أخرى عبر التدخل المباشر بقصف الطيران .. كل من تابع مجريات الأحداث يتذكر بأن حميدتي في شخصه كقائد للدعم السريع لم يتجه في يومٍ من الأيام لمُعادات دولة مصر لأنه يعلم بأنه لايمتلك مايمكنه من مُعاداتها أو توجيه إتهامات مباشره لها ،، هذا يؤكد بأن خطاب حميدتي حمل رساله مبثوثه عبره لدول معينه .. وأولها مصر مع تبرئة أثيوبيا وتبييض وجهها ..

إن إقدام حميدتي على إتهام جمهورية مصر الشقيقه لايمثله بل يمثل من كتب نقاط هذا الخطاب بالحرف الواحد ..

مصر أول دولة تخاطب حميدتي بقائد للمليشيا .. الله أكبر الله أكبر

نتابع

✍️ تبيان توفيق الماحي أكد

الجزئية الثانيه

رسالة في بريد الكتائب ..

من وضع نقاط الخطاب الذي تلاه حميدتي أراد تعميق الفوهه وتوسيع دائرة الإتهام الجنائي تجاه هذه الكتائب وعلى رأسها كتيبة البراء إبن مالك هذه النقاط لم تُذكر إعتباطاً بل هي رساله مقصوده وموجهه بشكل مباشر على صدر هذه الكتائب التي ساندت الجيش بكل قوة وحققت معه هذه الإنتصارات المشهوده ،، هذه الجهات تحاول شرعنة قتال الشعب السوداني بذريعة الإره*اب وتبرير التدخل العسكري بحجة قتال الفصائل الإسلاميه الموجوده إن ما وصفه حميدتي من فعائل منسوبه لهذه الكتائب وصفه لإسناد هذه الدعوه ..

نحن شركاء في المصير .. لذلك فإنني أوجه رساله في بريد من يهمهم أمن وسلامة الشعب السوداني وتجنيبه لإنحرافات المعركة الغير محسوبه ولأننا نقاتل مجتمعين مشروعاً يتبناه ( رأس الشيطان ) فإنني أقول وبكل صراحه على هذه الكتائب أن تعي مايُحاك ضدها وأن تتميز في إدارة معركتها العالميه بمثل تميزها في إدارة الجانب القتالي وذلك بإجراء بعض الخطوات المهمه وأولها

عدم تمليك الرأي العام لمجريات المعركه ومنع بث الصور والفيديوهات التي تخص سير العمليات العسكريه نهائياً

الإمتناع التام عن وصف الإنجاز القتالي بإسم رديف للجيش السوداني على أن تكون الديباجه الإعلاميه موحده إما

بإسم الجيش السوداني

جهاز الأمن والمخابرات العامه

الشرطه الموحده

إذا كان هدفكم إنتصار الجيش السوداني والشعب فإعملوا على تجنيبة الحمولات السياسية وأعملوا ماتقومون به دون إعلام الآخرين .. أما لو كان هدفكم تحقيق نصر لكتيبه أو جهه فإعلموا بأن عملكم سيكون ضررة رديفُ وأشد من ضرر الدعم السريع الذي تقاتلونه الآن هنالك معركة منفصله أسلحتها ضدكم إنت إنتهت المعركة الحاليه فإنها قادمه ..

رسالتي الأخيرة..

على الجهات التي تتحكم وتدير هذه الكتائب بأن تمنع نشر أي عمل عسكري بإسم كتيبه وإلزام من يقودون مجموعاتها بأن يكون نسب العمل الإعلامي ونشره بإسم الجيش وأن تكون القناه الإعلامية صفحة القوات المسلحة السودانية ..

هذا إن أردتم الإنتصار وتجنيب البلاد المكائد والكمائن

✍️ تبيان توفيق الماحي