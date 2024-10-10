حميدتي ينعي الدعم السريع بطريقة حزينة

قدم حميدتي خطاباً مطولاً ليس رسمياً هو أشبه بالمؤتمر الصحفي التوضيحي لمجريات الأحداث من خلال الخطاب تجد أنه متجزء تركيبي وليس بثً مستمر أو مسجل بشكل مباشر .. حميدتي بدى منكسراً مخالفاً للصورة المعهوده التي إعتاد بأن يظهر بها في بدايات المعركه حينما وعد بقتل أو اعتقال البرهان وقيادات الجيش السوداني ..

إحتوى خطابه على نقاط مهمه

إنهزام الدعم السريع في جبل مويه

إنهزام الدعم السريع في الفاشر

التأكيد على قٍلة العتاد والذخائر لدرجة منعه لإطلاق طلقه واحده خلافاً للإشتباك .. خطاب حميدتي يفتقد للجديه ممتلئ باللغه الغير رسميه كثير العتاب واللوم يحكي عن الفشل والندم لكل ماكان .. أظهر تألمه وغضبه من وجود الإسناد الشعبي والعسكري الذي تقدمه جموع الشعب السوداني ..

هذا الخطاب .. ليس له أي تداخل مع خطاب الديمقراطية والمدنية والتحول المدني الذي كان يتبناه حميدتي خلال اللقاءات الماضيه …

تبيان توفيق

