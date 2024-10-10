. لماذا الشوايقة تحديدا!؟

كتبتها سابقا بداية الحرب وقلت ان للشوايقة الدور الأكبر في كشف هذا المخطط وافشاله، عندما اعترض مجتمع مروى على وجود قوات الدعم السريع في محيط منطقتهم بدعوى التدريب، رغما عن ان هذا حدث سابقا في مناطق مختلفة من السودان ولم يعترض أحدا.

وكان ذلك الامر هو الذي نبه الجميع وجعل تركيزهم مباشر مع المليشيا ، وساعد الجيش في اتخاذ قرار المواجهة .

عشان كده الميت زعلان منهم !!

الغريبة زعلانين من الشوايقة وعاوزين يهاجموا شندي 🤣🤣

عموما نفس الشي العملوه الشوايقة مع ود تورشين وجابوه واطة زمان .

اتذكروا الكلام ده كويس، الحرب دي تنتهي ، كل المكونات الفي مدينة الدبة وحولها وعاملين فيها متعاونة مع الدعم السريع تحت تحت وماف زول عارفهم. الا يطيروا ..

وبذكركم

وليد محمدالمبارك احمد