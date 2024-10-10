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الان مجبرين سمحوا لحميدتي .. وساطها ليهم سواطة جد
لنفترض أنه حميدتي .. إتضح انه بتابع بالفيديوهات فقط، ومستاء من (البشرى) وهي ضرب الرصاص في الهواء، لأنه مافي إمداد.
ومتابع فيديوهات الفاتح عروة، ومغيوظ من كباشي ورقصة النصر في جبل موية.
معناها .. خردة على الفراش يشاهد الفيديوهات وأسياده مانعينه من التعليقات .. والان مجبرين سمحوا له .. و ساطها ليهم سواطة جد.
مكي المغربي
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